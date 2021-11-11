تمكين 6 آلاف من مستفيدي الضمان من الاندماج بسوق العمل بالرياض

الرياض - محمد عبدالله - كشفت إدارة الضمان بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض عن تمكين 6 آلاف من مستفيدي الضمان القادرين على العمل خلال الستة أشهر الماضية بعد تدريبهم وتأهيلهم للاندماج بسوق العمل عبر وحدات التمكين في مكاتب الضمان الاجتماعي.

وأوضح مدير الفرع الدكتور محمد الحربي أن وحدات التمكين في المنطقة قدمت خلال المدة ذاتها أكثر من 17 ألف برنامج تدريبي لجميع مستفيدي الضمان القادرين على العمل والتابعين لهم.

يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تحقيق برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تأهيل القوى البشرية الوطنية.

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