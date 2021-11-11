وزارة الصحة تحذر من «عادتين» تسببان مشكلات للجسم

الرياض - محمد عبدالله - حذرت وزارة الصحة، اليوم الخميس، من بعض الممارسات التي قد تسبب مشكلات للجسم.

وقالت الوزارة، عبر تويتر، إن بعض الممارسات قد تسبب مشكلات صحية ولا تؤدي إلى علاجها مثل النوم المتأخر أو المشي بحذار غير مريح.

وكانت الوزارة نصحت في سياق، نصائحها لاحتواء الإصابة بالقولون العصبي، بتحضير الطعام بالمنزل وبمكونات طازجة، وتسجيل الأطعمة والأعراض التي تظهر لمعرفة المحفز، والاسترخاء والرياضة مُساعدة بشكل كبير في تخفيف الأعراض.

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