بالفيديو.. شؤون الحرمين تفعّل خطط الطوارئ تأهبًا للحالة المطرية المتوقعة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الوكالة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الخميس، تفعيل خطط الطوارئ تأهبًا للحالة المطرية المتوقعة على المنطقة.

وأوضحت شؤون الحرمين أنه تم توفير عربات تستخدم عند هطول الأمطار لتجفيف صحن المطاف والساحات لتوفير سبل الراحة لضيوف الرحمن لأداء المناسك بسهولة ويسر.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وحائل. في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لظهور السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.

وكذلك تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على وسط وأجزاء من شرق المملكة. كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية شرقاً بسرعة 10-30 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية شرقية غرباً بسرعة25-50كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.

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