إعطاء أكثر من 46.4 مليون جرعة لقاح.. وثبات أعداد الحالات الحرجة لمرضى كورونا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن ثبات أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، حيث تم تسجيل 49 حالة، فيما تم أمس الأربعاء، تسجيل 49 حالة، في الوقت الذى تم فيه إعطاء أكثر من 46.4 مليون جرعة لقاح كورونا.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل حالة وفاة واحدة، و59 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (46466281) جرعة، عبر أكثر من 587 مركزًا بجميع المناطق والمحافظات.

كانت وزارة الصحة، اكدت يوم الأحد الماضي، أهمية تلقي الجرعة التنشيطية من اللقاح لمن مضى على جرعته الثانية 6 أشهر، وذلك للوقاية من الفيروس.

من جهة أخرى، كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، استشاري الأمراض المعدية في الوزارة الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، في وقت سابق، أن المملكة ستطلق برنامجًا ضخمًا لتحصين الفتيات بين 9 و13 سنة بلقاح الفيروس الحليمي HPV.

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