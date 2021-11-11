الاختياري والإلزامي.. توضيح من الأحوال المدنية حول هوية الأبناء

الرياض - محمد عبدالله - جددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الخميس، توضيح السن الأنسب لاستخراج بطاقة الهوية الوطنية للأبناء.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إن استخراج الهوية الوطنية يكون اختياريًّا للأبناء من سن 10 إلى 15 عامًا بعد موافقة ولي الأمر، ويكون إلزاميًّا للأبناء الذين تجاوزوا من العمر 15 عامًا.

وتتيح وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، خدمة إلكترونية تمكن المستفيد من طلب ربط سجلات الأبناء المدنية بسجل والديه، وذلك عبر منصة «أبشر».

وأوضحت «الأحوال المدنية»، أن طريقة الاستفادة من الخدمة تتطلب تسجيل الخول لحساب المستفيد في منصة أبشر أفراد، ثم تقديم طلب إلكتروني عبر مركز الرسائل والطلبات.

اقرأ أيضًا:

«الأحوال المدنية» تحدِّد الخطوات والأوراق المطلوبة لربط الأبناء بسجل الوالدين عبر «أبشر»