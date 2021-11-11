بالفيديو.. الشيخ عبدالله المطلق يوضّح حكم البطاقات الائتمانية الصادرة عن البنوك

الرياض - محمد عبدالله - حدد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله المطلق نوعين من البطاقات الائتمانية.

وقال المطلق اثناء لقائه مع برنامج "فتاوي " على قناة "السعودية": تنقسم البطاقات إلى قسمين البطاقة الإسلامية منضبطة وهذه حلال في جميع البنوك والنوع الآخر هي البطاقة اللائتمانية العادية فقط وهذه فيها مشاكل .

وتابع حديثه قائلاً : الخير ان يبتعد عنها المواطن لأنها ترتب عليها الربا وعقدها عقد ربا.

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