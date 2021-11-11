أبشر أعمال يوضح الإجراءات التالية بحالة رسالة بـ«تحديث جواز المقيم»

الرياض - محمد عبدالله - حددت منصة أبشر أعمال، اليوم الخميس، الإجراءات المطلوب تنفيذها حال وصول رسائل للمستفيدين بشأن تحديث جواز السفر للمقيمين.

وقالت المنصة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إن المستفيد في تلك الحالة، عليه: الدخول لحسابك بمنصة أبشر أفراد،

واختبار أيقونات: «خدماتي - خدمات - الجوازات- تواصل»، وذلك عبر الرابط (اضغط هنا).

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ومن دون حاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة. ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.

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