أخبار السعودية.. الدفاع المدني يحذر من أمطار رعدية.. وإجراء اختبارات غير المحصنين «عن بُعد»

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس، حيث صدرت الموافقة السامية الكريمة، اليوم الخميس، على منح الجنسية السعودية لعددٍ من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة، فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من عدم استقرار حالة الطقس خلال الأسام المقبلة، وإلى التفاصيل:

خادم الحرمين يوافق على إقامة مسابقة حفظ القرآن الـ23

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على إقامة المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتفسيره، للبنين والبنات، خلال شهري رجب وشعبان من العام الهجري الحالي.

منح الجنسية السعودية لعدد من أصحاب الكفاءات

صدرت الموافقة السامية الكريمة، اليوم الخميس، على منح الجنسية السعودية لعددٍ من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة، ويأتي ذلك، على ضوء الأمر الملكي بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة.

السفارة بواشنطن تعلن غلق أبوابها اليوم وغدًا

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن، والقنصلية في لوس أنجلوس، أنها ستكون مغلقة اليوم الخميس وغدًا الجمعة، على أن يتم استئناف العمل يوم الإثنين القادم، خلال الإجازة الفيدرالية في الولايات المتحدة، وفي حال الطوارئ يرجى الاتصال على الأرقام المذكورة في موقع السفارة.

الدفاع المدني يحذر من هطول أمطار رعدية

دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غد الجمعة حتى يوم الثلاثاء المقبل.

الدفاع المدني ينبه لأتربة مثارة على المنطقة الشرقية

دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة على المنطقة الشرقية وتستمر حتى الـ5 مساءً .

إجراء اختبارات غير المحصنين «عن بعد»

قالت مصادر، إنَّ وزارة التعليم ستجري اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية، لنهاية الفصل الدراسي الأول للعام الحالي لغير المحصنين «عن بُعد»، بالتزامن مع الاختبارات الحضورية للمحصنين، مضيفة أن الاختبارات التي ستبدأ يوم الأربعاء القادم (12 ربيع الآخر) ستتم حضوريا للمحصنين، وعن بعد من خلال المنصات التعليمية، لغير المحصنين، سواء كان ذلك لأسباب صحية موثقة او لعدم إكمالهم 12 عامًا.

تنبيه «أمن الطرق» لقادة المركبات بـ5 مناطق

وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهًا لقادة المركبات من حالة جوية خلال الساعات القادمة تشمل خمسة مناطق، هي الرياض والشرقية والباحة وجازان وعسير.

ضوابط الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات

أجرت هيئة تقويم التعليم، تعديلات على ضوابط الرخص المهنية، مؤخرًا، وذلك لضمان المخرجات التعليمية والارتقاء بها في شتى مراحلها.

ضبط مواطن يحمل 19 كيلوجرامًا من الحشيش

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن الجهات الأمنية في مركز الضبط الأمني بمحافظة العيدابي، ضبطت (19) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر مخبأة في خزان وقود مركبة يقودها مواطن، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى جهة الاختصاص.

6 مناطق تتأثر بالرياح والسحب الرعدية

تشهد 6 مناطق في المملكة، اليوم الخميس، سحبًا رعدية ورياحًا سطحية تؤثر على مدى الرؤية الأفقية حتى ساعات المساء.

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