- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
رئيس الوزراء الكرواتي يؤكد عزم بلاده افتتاح سفارة بالمملكة تأكيداً لمتانة العلاقة بين البلدين
استقبل دولة رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، السيد أندريه بلينكوفيتش، اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بالعاصمة زغرب، وزير الشؤون الإسلامية...
ليلة إعلامية تستذكر مسيرة البراق
نظم ملتقى «صحافيون» ندوة بعنوان: «الدكتور ناصر البراق.. مسيرة وعطاء» للحديث عن الأكاديمي والمثقف الراحل الدكتور ناصر البراق رحمه...
المقاتلات السعودية والأمريكية ترافق قاذفتين بي-1
رافقت مقاتلات القوات الجوية الملكية السعودية من نوع (ف-15 إس أي) و (ف-15 سي)، والمقاتلات الأمريكية من نوع (ف-16)، قاذفتين أمريكية من نوع...
وزير الداخلية يدشن مراكز متخصصة في تأهيل وإصلاح نزلاء السجون
تفقد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز اليوم، سير عمل المديرية العامة للسجون بمدينة الرياض، وذلك خلال...
برنامج للتدريب على البناء بالطين
أطلقت هيئة التراث برنامجًا للتدريب على البناء بالطين في محافظة عنيزة بمنطقة القصيم، بتمويل من مؤسسة عبدالله الزامل الخيرية، وذلك...
إطلاق منشأة تصنيع المواد المركبة للطائرات
أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI -المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة PIF- إطلاق منشأة تحمل اسم "شركة سامي...
كانت هذه تفاصيل خبر المملكة تدعو جميع الأطراف في إثيوبيا إلى وقف إطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.