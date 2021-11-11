ليلة إعلامية تستذكر مسيرة البراق

نظم ملتقى «صحافيون» ندوة بعنوان: «الدكتور ناصر البراق.. مسيرة وعطاء» للحديث عن الأكاديمي والمثقف الراحل الدكتور ناصر البراق رحمه الله، الذي توفي قبل أشهر في العاصمة البريطانية لندن. وانطلقت الندوة التي حضرها عدد من الإعلاميين والأكاديميين والمثقفين وأبناء وأقارب الراحل، بمقطع فيديو يتحدث عن مسيرة الدكتور ناصر البراق، والمناصب العملية التي تولاها في خدمة دوت الخليج الغالي، وإسهاماته العلمية والثقافية في مجالات الإعلام والثقافة والجامعة.

وتحدث في الندوة الأستاذ في كلية الإعلام والاتصال، بجامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور فهد العسكر، والأستاذ المشارك في كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور حمد الموسى، والمستشار الإعلامي والتنظيمي عبدالله السميح، وأدارها المذيع في قناة «روتانا خليجية» جمال المعيقل، وتطرقوا في حديثهم عن مواقف من حياة الدكتور ناصر البراق، وحسن خلقه وتعامله، وشغفه بالعلم والمعرفة منذ أن كان طالباً وحتى أصبح رئيساً لقسم الصحافة، في جامعة الإمام محمد بن سعود، والجانب المهني في الإعلام والثقافة للراحل، وتميزه في مجاله المهني والأكاديمي.

وتضمنت الندوة مداخلات للحضور، أثنوا على الراحل ووقوفه معهم أثناء دراستهم وغربتهم في الخارج، ودعمه للشباب السعودي، وأشادوا بمسيرته، وتعامله مع الآخرين، وحبه للخير للجميع.

وقال رئيس ملتقى «صحافيون» معيض الرفدي «اجتمعت في الدكتور ناصر البراق رحمه الله كل صفات النبل والطيبة ومحبة الناس، وكان يعمل على لململة جراح الكثيرين ممن تاهت بهم الدروب، وكان نصيراً لكل مكلوم وناصراً لكل ضعيف، وناصر البراق يرحمه الله يرغم من يعرفه أن يحبه حتى لو اختلفت معه».

وأضاف: «حين نستذكر لحظات المهنة والعمل، يكون بين طياتها ذكر الإنسان والإعلامي الدكتور ناصر البراق، الذي يشهد له كل من عرفه، وتعامل معه بسماحة النفس والنبل والأخلاق الرفيعة، رحم الله الدكتور ناصر البراق الذي رحل في وقت كنا نحتاج فكره وقلمه، وقبل كل ذلك مدرسته الإعلامية المميزة».