المقاتلات السعودية والأمريكية ترافق قاذفتين بي-1

المملكة تدعو جميع الأطراف في إثيوبيا إلى وقف إطلاق النار أوضحت وزارة الخارجية أن المملكة تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث واستمرار القتال في جمهورية إثيوبيا الفدرالية... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 06 ربيع الثاني 1443 هـ 06 ربيع الثاني 1443 هـ

رئيس الوزراء الكرواتي يؤكد عزم بلاده افتتاح سفارة بالمملكة تأكيداً لمتانة العلاقة بين البلدين استقبل دولة رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، السيد أندريه بلينكوفيتش، اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بالعاصمة زغرب، وزير الشؤون الإسلامية... مكة المكرمة: فهد الإحيوي مكة المكرمة: فهد الإحيوي 06 ربيع الثاني 1443 هـ 06 ربيع الثاني 1443 هـ

ليلة إعلامية تستذكر مسيرة البراق نظم ملتقى «صحافيون» ندوة بعنوان: «الدكتور ناصر البراق.. مسيرة وعطاء» للحديث عن الأكاديمي والمثقف الراحل الدكتور ناصر البراق رحمه... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 06 ربيع الثاني 1443 هـ 06 ربيع الثاني 1443 هـ

وزير الداخلية يدشن مراكز متخصصة في تأهيل وإصلاح نزلاء السجون تفقد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز اليوم، سير عمل المديرية العامة للسجون بمدينة الرياض، وذلك خلال... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 06 ربيع الثاني 1443 هـ 06 ربيع الثاني 1443 هـ

برنامج للتدريب على البناء بالطين أطلقت هيئة التراث برنامجًا للتدريب على البناء بالطين في محافظة عنيزة بمنطقة القصيم، بتمويل من مؤسسة عبدالله الزامل الخيرية، وذلك... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 06 ربيع الثاني 1443 هـ 06 ربيع الثاني 1443 هـ

إطلاق منشأة تصنيع المواد المركبة للطائرات أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI -المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة PIF- إطلاق منشأة تحمل اسم "شركة سامي... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 06 ربيع الثاني 1443 هـ 06 ربيع الثاني 1443 هـ

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