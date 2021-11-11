فتح باب التسجيل على الوظائف العسكرية للنساء بالأمن الدبلوماسي

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي للعنصر النسائي برتبة "جندي". وأوضحت الوزارة أن استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف سيتم - بمشيئة الله - ابتداءً السبت الساعة الـ 10 صباحًا الموافق 8/ 4/ 1443هـ، حتى الخميس الساعة الـ 10 صباحًا الموافق 13/ 4/ 1443هـ عبر منصة (أبشر - توظيف) لوزارة الداخلية على الرابط التالي : https://jobs.sa/.



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