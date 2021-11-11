شكرا لقرائتكم خبر عروض استثنائية لتشجيع السفر لموسم الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويشمل عرض «السعودية» الترويجي غير المسبوق تذكرة سفر في الاتجاهين من محطات أبو ظبي، ودبي، والكويت، والدوحة، والمنامة إلى الرياض، ويستمر حتى 8 ديسمبر المقبل.
يذكر أنه بإمكان الضيوف الاستفادة من العرض من خلال استخدام الرمز الترويجي IMAGINE عند الحجز عبر الموقع الالكتروني (www.saudia.com)، والتطبيقات على الأجهزة الذكية، التي تقدم «السعودية» من خلالها باقة من الخدمات.
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