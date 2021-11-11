7966 تحليلا مخبريا للغذاء والدواء خلال شهر

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وتصدرت العينات التي شملها التحليل مياه الشرب المعبأة ولحوم الدواجن والأقراص والكبسولات ومنتجات القطن الطبي إضافة إلى عدسات النظارات.
وأوضحت «الغذاء والدواء» أن عدد العينات الغذائية الواردة للمختبرات بلغت 2932 عينة، شملت فواكه وخضراوات وأغذية أطفال وحبوب وقمح، وأسماك وربيان، إضافة إلى أغذية للطيور والدواجن، كما جرى استقبال 459 عينة تضمنت مستحضرات دوائية وفيتامينات ولقاحات ومكملات غذائية ومنتجات عشبية غير مسجلة ومستحضرات تجميل، مشيرة إلى أن مختبراتها استقبلت 18 عينة من المنتجات الطبية شملت النظارات الشمسية ونظارات القراءة وأجهزة قياس الضغط.
وتسعى «الغذاء والدواء» للتأكد من سلامة المنتجات الخاضعة لإشرافها وخلوها من المواد الضارة بصحة وسلامة المستهلك من خلال فحص تلك العينات في المختبرات التابعة لها.
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