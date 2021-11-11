مؤتمر يبحث طرق القضاء على التهاب الكبد الفيروسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم وزارة الصحة الأربعاء المقبل في الرياض فعاليات المؤتمر السعودي للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي بمشاركة عدد من المختصين في ذات المجال لاستعراض الجهود المبذولة للقضاء على المرض في المملكة والعلاجات المتاحة حاليا. ومن أبرز محاور جلسات المؤتمر على مدى ثلاثة أيام: العبء العالمي والمحلي لأمراض الكبد الفيروسية، واستراتيجية برنامج إزالة التهاب الكبد الفيروسي ج في المملكة، وتطور البرنامج: الدليل العلاجي لالتهاب الكبد ب، والنتائج التي تحققت في العلاج، ومنظور المصابين بأمراض الكبد الفيروسية. يذكر أن المؤتمر اعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 17 ساعة تعليم طبي مستمر.

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