كوريا الجنوبية.. مسابقة للإلقاء والكتابة باللغة العربية تقيمها جامعة في سيئول

محمد بن مسعود - الدمام - تقيم جامعة هانكوك للدراسات الاجنبية في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول، غدا الجمعة مسابقة في اللغة العربية للإلقاء والكتابة.
وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الكورية يونهاب، فإن مسابقة جامعة هانكوك تعتبر هي “المسابقة السنوية الوحيدة في البلاد” بخصوص اللغة العربية، والتي تقيمها الجامعة “في تمام الساعة الثانية بعد ظهر يوم الغد”.
© AP Photo / Bernat Armangue
وعن المشاركين في المسابقة أكدت الوكالة أنهم “34 طالبا وطالبة من المستوى الجامعي والدراسات العليا والدراسة الثانوية”، لافتة إلى أن منهم “22” يتسابقون على فن الإلقاء، و”12″ على كتابة المقال باللغة العربية.
ووضعت الجامعة نظاما لمكافآت المسابقة، بحيث يحصل الفائز بالمركز الأول على “مليون وون”، في حين يحصل صاحب المركز الثاني على “500 ألف وون”، و”200 ألف وون” للفائز بالمركز الثالث، (الوون الكوري الجنوبي يساوي 0.00085 دولار).
يشار إلى أن المسابقة تقام برعاية “الملحقية الثقافية التابعة لسفارة المملكة العربية السعودية في سيئول والجمعية الكورية العربية والجمعية الكورية للغة العربية وآدابها بدعم من وزارة الخارجية الكورية”.
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