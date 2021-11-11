السعودية تقرر منح الجنسية لمتخصصين في عدة مجالات

محمد بن مسعود - الدمام - قررت المملكة العربية السعودية منح جنسيتها لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة، والخبرات والتخصصات النادرة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس أن الموافقة السامية صدرت على قرار منح الجنسية.

وأشارت الوكالة إلى أن القرار جاء في ضوء الأمر الملكي بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية.

وأوضحت أن هذا القرار يساهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة.

وذكرت أن يتماشى مع رؤية 2030 الهادفة إلى دعم البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المميزين والمبدعين.