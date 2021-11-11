محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الشاب متعب عبيد الخميج المقاطي بزواجه في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة بحرة بحضور الأهل والأصدقاء والأقارب وأعيان القبيلة. وعبر العريس عن سعادته الغامرة بزواجه وإكمال نصف دينه.

كانت هذه تفاصيل خبر السعوديه متعب المقاطي يحتفل بزواجه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.