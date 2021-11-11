محمد بن مسعود - الدمام - أفاد التلفزيون السوداني الحكومي بأن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عين اليوم الخميس مجلس سيادة جديدًا. وأوضح التلفزيون في بيان أن “الفريق أول عبد الفتاح البرهان أصدر مرسومًا بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي”. 11 نوفمبر 2021 – 6 ربيع الآخر 1443 06:58 PM السودان.. “البرهان” يعين مجلسَ سيادة جديدًا السودان.. “البرهان” يعين مجلسَ سيادة جديدًا أفاد التلفزيون السوداني الحكومي بأن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عين اليوم الخميس مجلس سيادة جديدًا. وأوضح التلفزيون في بيان أن “الفريق أول عبد الفتاح البرهان أصدر مرسومًا بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي”. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

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