- 1/2
- 2/2
وصف رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، عدم خسارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام أستراليا بالمكسب، وحصول الأخضر على نقطة ثمينة خارج الأرض.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع المنتخبين اليوم الخميس، لحساب الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى مونديال 2022.
وقال المسحل بعد المباراة للناقل الحصري: “نقطة خارج الأرض من منافس تعتبر مكسبًا نوعاً ما، أهدرنا العديد من الفرص وكذلك المنتخب الأسترالي”.
وتابع: “الطريق ما يزال طويلاً؛ أنهينا 5 مباريات وتبقى مثلها في غاية الأهمية، أشكر اللاعبين الذين كانوا في الملعب وقدموا مباراة كبيرة رغم صعوبة الأجواء”.
رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم “المسحل”: عودة الأخضر بنقطة من أمام أستراليا مكسب
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-11-11
وصف رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، عدم خسارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام أستراليا بالمكسب، وحصول الأخضر على نقطة ثمينة خارج الأرض.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع المنتخبين اليوم الخميس، لحساب الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى مونديال 2022.
وقال المسحل بعد المباراة للناقل الحصري: “نقطة خارج الأرض من منافس تعتبر مكسبًا نوعاً ما، أهدرنا العديد من الفرص وكذلك المنتخب الأسترالي”.
وتابع: “الطريق ما يزال طويلاً؛ أنهينا 5 مباريات وتبقى مثلها في غاية الأهمية، أشكر اللاعبين الذين كانوا في الملعب وقدموا مباراة كبيرة رغم صعوبة الأجواء”.
11 نوفمبر 2021 – 6 ربيع الآخر 1443
06:46 PM
قدم الشكر للاعبين وقال إنهم قدموا مباراة كبيرة
وصف رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، عدم خسارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام أستراليا بالمكسب، وحصول الأخضر على نقطة ثمينة خارج الأرض.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع المنتخبين اليوم الخميس، لحساب الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى مونديال 2022.
وقال المسحل بعد المباراة للناقل الحصري: “نقطة خارج الأرض من منافس تعتبر مكسبًا نوعاً ما، أهدرنا العديد من الفرص وكذلك المنتخب الأسترالي”.
وتابع: “الطريق ما يزال طويلاً؛ أنهينا 5 مباريات وتبقى مثلها في غاية الأهمية، أشكر اللاعبين الذين كانوا في الملعب وقدموا مباراة كبيرة رغم صعوبة الأجواء”.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم "المسحل": عودة الأخضر بنقطة من أمام أستراليا مكسب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.