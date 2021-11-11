البرهان يعلن مجلس السيادة الجديد في السودان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- وكالات: أفاد التلفزيون السوداني، مساء اليوم الخميس، بأن قائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان أعلن مجلس السيادة الجديد في البلاد. وقالت وسائل اعلام سودانية بأن الشوارع والميادين شهدت انتشار أمني كثيف تزامنا مع إعلان تشكيل مجلس السيادة والحكومة.

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