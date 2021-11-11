محمد بن مسعود - الدمام - بعد تداول رسائل عبر مواقع التواصل خلال الأيام الماضية تفيد باعتماده أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الرؤساء، لـ”الخليج 365”، أن إنشاء مطار بمحافظة بارق التابعة لمنطقة عسير ما زال تحت الدراسة الأولية. وكان قد تم تداول رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية تفيد باعتماد مطار في خبت آل حجري بمحافظة بارق والبدء فيه قريباً. 11 نوفمبر 2021 – 6 ربيع الآخر 1443 06:46 PM بعد تداول رسائل عبر مواقع التواصل خلال الأيام الماضية تفيد باعتماده “الطيران المدني” لـ”الخليج 365”: مطار بارق لا يزال تحت الدراسة الأولية “الطيران المدني” لـ”الخليج 365”: مطار بارق لا يزال تحت الدراسة الأولية أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الرؤساء، لـ”الخليج 365”، أن إنشاء مطار بمحافظة بارق التابعة لمنطقة عسير ما زال تحت الدراسة الأولية. وكان قد تم تداول رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية تفيد باعتماد مطار في خبت آل حجري بمحافظة بارق والبدء فيه قريباً. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

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