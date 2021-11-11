شكرا لقرائتكم خبر عن 330 ألف مستفيد من خدمات "إرشاد ودلالة" للمعتمرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً في إدارة خدمات المطوفين عن إحصائية الربع الأول من السنة الهجرية ١٤٤٣هـ، حيث بلغ عدد المستفيدين من برنامج "إرشاد ودلالة" (330) ألف مستفيد، فيما بلغ عدد المشاركين في تنفيذ البرنامج أكثر من (90) موظف ومطوف.

أوضح ذلك مدير إدارة خدمات المطوفين عبدالرحمن العبدلي ، أن البرنامج يهدف إلى تقديم خدمات إرشادية ومكانية للمعتمرين من قِبل منسوبي الإدارة وبمشاركة المطوفين داخل صحن الطواف.