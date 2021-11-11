شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور .. ختام تمرين مركز الحرب الصاروخي بمشاركة القوات الجوية السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحضور نائب قائد القوات الجوية الملكية السعودية اللواء الطيار الركن طلال بن سليمان الغامدي اختتمت اليوم الخميس مناورات تمرين مركز الحرب الجوي الصاروخي 2021 والذي أقيم في قاعدة الظفرة الجوية في أبو ظبي بدولة الإمارات والذي شاركت فيه القوات الجوية الملكية السعودية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

حيث استمر هذا التمرين لفترة والتي تزيد عن 30 يوماً حققت خلاله المجموعة المشاركة من القوات الجوية الملكية السعودية نجاحاً كبيراً وملفتاً كما أشاد بذلك جميع المشاركين من الدول الصديقة وقد تضمنت مراحل التمرين العديد من الأنشطة والفعاليات لتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات لمختلف أساليب القتال الجوي، وتنوع الطلعات الجوية النهارية والليلية، وتنفيذ العديد من الطلعات المشتركة لتعزيز مهارات مجموعة القيادة والسيطرة على سرعة رد الفعل والتخطيط وإدارة العمليات الجوية المشتركة بكفاءة عالية، وكذلك تدريب الاطقم الجوية على كثافة العمليات الجوية، والتدريب على سلامة الطيران.

وقد شملت المناورات الختامية العديد من التكتيكات العسكرية الجوية المختلفة، نفذها الطيارون السعوديون بكل مهارة واتقان .