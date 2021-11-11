شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سيراليون يستقبل "قطان" ويبحثا التعاون الثنائي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل الرئيس جوليوس مادا بيو، رئيس جمهورية سيراليون، في العاصمة فريتاون اليوم، وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، والوفد المرافق له.

وفي بداية الاستقبال عبر رئيس سيراليون عن خالص شكره وتقديره على ما عبر عنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، من تعازي ومواساة في ضحايا حادث انفجار ناقلة وقود بالعاصمة فريتاون وتمنياتهما بالشفاء العاجل للمصابين.

وقد نقل خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وتمنياتهما لشعب جمهورية سيراليون التقدم والازدهار، من جانبه حمل فخامته معاليه تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غينيا (غير المقيم) لدى جمهورية سيراليون الدكتور حسين بن ناصر الدخيل الله.