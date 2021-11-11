محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ الرياض:
كشفت إدارة الضمان بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، عن تمكين 6 آلاف من مستفيدي الضمان القادرين على العمل خلال الـ6 أشهر الماضية.
جاءت تلك الخطوة بعد تدريبهم وتأهيلهم للإندماج بسوق العمل من خلال وحدات التمكين في مكاتب الضمان الاجتماعي.
وأوضح مدير الفرع الدكتور محمد الحربي، أن وحدات التمكين في المنطقة قدمت خلال المدة ذاتها أكثر من 17 ألف برنامج تدريبي لجميع مستفيدي الضمان القادرين على العمل والتابعين لهم، وذلك ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تحقيق برنامج التحول الوطني 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر تمكين 6 آلاف من مستفيدي الضمان في الرياض خلال 6 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.