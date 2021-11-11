تمكين 6 آلاف من مستفيدي الضمان في الرياض خلال 6 أشهر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ الرياض:

كشفت إدارة الضمان بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، عن تمكين 6 آلاف من مستفيدي الضمان القادرين على العمل خلال الـ6 أشهر الماضية.

جاءت تلك الخطوة بعد تدريبهم وتأهيلهم للإندماج بسوق العمل من خلال وحدات التمكين في مكاتب الضمان الاجتماعي.

وأوضح مدير الفرع الدكتور محمد الحربي، أن وحدات التمكين في المنطقة قدمت خلال المدة ذاتها أكثر من 17 ألف برنامج تدريبي لجميع مستفيدي الضمان القادرين على العمل والتابعين لهم، وذلك ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تحقيق برنامج التحول الوطني 2020.