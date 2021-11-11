تعرف على نتائج المتسابقين السعوديين في رالي أبوظبي الصحراوي

الرياض - محمد عبدالله - نجح البطل السعودي يزيد الراجحي في التألق خلال أحداث اليوم الثاني من سباق رالي أبوظبي الصحراوي والتواجد في وصافة جدول الترتيب.

وجاء المتسابق المميز صالح السيف عند المركز الثالث بفئة "تي 3"، وحافظ مشعل الغنيم على المركز الثاني عشر في سباق الدراجات النارية.

ويصنف رالي أبوظبي الصحراوي هذا العام كالجولة قبل الأخيرة من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة لعام 2021، كما ويصنف هذا العام أيضاً كخاتمة جولات بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة للدراجات النارية".

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