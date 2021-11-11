الصحة توضح أسباب وأعراض الإصابة بمتلازمة القولون العصبي

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت وزارة الصحة، أسباب وأعراض الإصابة بمتلازمة القولون العصبي التي تعد أحد الاضطرابات الشائعة للجهاز الهضمي التي تصيب الأمعاء الغليظة "القولون".

وبينّت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه حتى الآن لا يوجد سبب واضح للإصابة بمتلازمة القولون العصبي؛ ولكن يُعتقد أن سببه اجتماع عدة عوامل.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن التغييرات نمط الحياة يمكن أن تساعد في السيطرة على أعراض القولون العصبي.

الإصابة بالقولون العصبي

وأوضحت الصحة، أن القولون العصبي عبارة عن حالة صحية مزمنة وشائعة تصيب الأمعاء الغليظة، وتسبب تقلصات وانتفاخًا في البطن، بالإضافة لتغير في نمط حركة التجويف المعوي، ويمكن أن يؤثر في أي شخص في أي عمر.

وأضافت الصحة، أنه تختلف أعراضها بين المصابين بها، وتصنف ضمن اضطرابات الجهاز الهضمي الوظيفية.

وتابعت الوزارة، أنه حتى الآن لا يوجد سبب واضح للإصابة به، ولكن يُعتقد أن سببه اجتماع عدة عوامل معًا، منها:

- خلل بين الإشارات العصبية في الجهاز الهضمي والدماغ.

- مشاكل في حركة الجهاز الهضمي.

- تضخم في البكتيريا الطبيعية الموجودة في الأمعاء.

- العدوى.

- الوراثة.

- حساسية الطعام.

- بعض المشاكل النفسية مثل: الاكتئاب، القلق وغيرهما.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن أبرز الأعراض التي تظهر على المصابين بمتلازمة القولون العصبي، العلامات التالية:

- تقلصات وآلام في البطن.

- فقدان الشهية.

- الشعور بالتخمة.

- غازات في البطن.

- مخاط في البراز.

إرشادات هامة

ووجهت وزارة الصحة، عددًا من الإرشادات الهامة والنصائح الطبية للمصابين بمتلازمة القولون العصبي، ونصحت باتباع الإجراءات التالية:

- تجنب الأطعمة التي قد تهيج القولون مثل: الكافيين (الشاي والقهوة ومشروبات الطاقة)، والسكريات، والمشروبات الغازية، والمحليات الصناعية، والأطعمة مرتفعة الدهون، والعلك.

- تجنب بعض الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات التي يصعب هضمها.

- تجنب الأطعمة التي تزيد الغازات (القرنبيط، الملفوف)

- الحرص على تناول وجبات الطعام بانتظام.

- الحذر عند تناول منتجات الألبان للمصابين بحساسية اللاكتوز.

- الإكثار من شرب السوائل خاصة الماء.

- ممارسة النشاط البدني بشكل منتظم للتقليل من التوتر وتحفيز الانقباضات الطبيعية لعضلات الأمعاء.

- الحد من التوتر، وذلك عن طريق التنفس العميق والاسترخاء وغيرهما.

- الإقلاع عن التدخين.

اقرأ أيضًا :

انخفاض الحديد بالجسم يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة

تؤثر على صحة القلب والشرايين.. 5 أسباب لتراكم الدهون الثلاثية