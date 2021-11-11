مصادر: إجراء اختبارات غير المحصنين «عن بعد» بالتزامن مع الحضوري

الرياض - محمد عبدالله - قالت مصادر، إنَّ وزارة التعليم ستجري اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية، لنهاية الفصل الدراسي الأول للعام الحالي لغير المحصنين «عن بُعد»، بالتزامن مع الاختبارات الحضورية للمحصنين.

وأضافت المصادر أنَّ الاختبارات التي ستبدأ يوم الأربعاء القادم (12 ربيع الآخر) ستتم حضوريا للمحصنين، وعن بعد من خلال المنصات التعليمية، لغير المحصنين، سواء كان ذلك لأسباب صحية موثقة او لعدم إكمالهم 12 عامًا.

أما الطلبة الذين لم يستكملوا جرعتي كورونا، فستكون اختباراتهم عن بُعد، وليس كطلبة منتسبين، من خلال المنصات التعليمية، مع حسم درجة المواظبة للمرحلة المتوسطة ونظام المسارات ودرجة الحضور في نظام المقررات بالمرحلة الثانوية.

وأشارت وزارة التعليم –وفقا للمصادر- إلى أن الطلبة المتغيبين عن الاختبار حضوريًا، لن يمكنهم أداء الاختبار عن بُعد، ويحق له دخول الاختبار البديل في حال قبول عذر تخلفه عن الاختبار الحضوري.

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