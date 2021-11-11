«الصناعات العسكرية» تشارك في معرض دبي للطيران

الرياض - محمد عبدالله - تعتزم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، المشاركة في الدورة الـ17 من معرض دبي للطيران، الذي يقام خلال الفترة 14 - 18 نوفمبر الحالي في مطار آل مكتوم الدولي بالإمارات.

وأوضحت هيئة الصناعات العسكرية، أنَّ مشاركتها تأتي لتمثيل المملكة في معرض دبي للطيران، تأكيدًا على ما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية في المملكة من دعم غير محدود ورعاية خاصة من القيادة الرشيدة، لتعزيز الاستقلالية الإستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطين هذا القطاع الواعد بما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030م.

وأضافت أنها تهدف –من خلال المشاركة- إلى عقد الشراكات الإستراتيجية مع الشركات الدولية التي ستسهم في دعم نمو وتطوير وتوطين القطاع، وتعزيز الفرص الاستثمارية بالقطاع وتعظيم إسهامه في الاقتصاد الوطني.

كما تسعى الهيئة إلى التعريف بأبرز ما تشهده الصناعات العسكرية السعودية من تطورات كبيرة، وما يزخر به القطاع من قدرات محلية تلبي الاحتياجات العملياتية للأجهزة العسكرية، بالإضافة إلى التعريف بمعرض الدفاع العالمي الذي ستنظمه الهيئة في الرياض خلال الفترة 6 - 9 مارس 2022م, حيث سيركز على التكامل المشترك بين أنظمة الدفاع الجوي والبري والبحري والأقمار الاصطناعية وأمن المعلومات، ليصبح معرضًا متكاملًا وفريدًا من نوعه.

وكانت الهيئة قد شاركت مؤخرا في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI) في العاصمة البريطانية لندن، الذي سلطت الضوء من خلاله على البيئة الاستثمارية الجاذبة للقطاع وما تتميز به من محفزات كبيرة وفرص واعدة، وذلك عبر فتح آفاق التعاون الدولي مع كبرى الشركات الإقليمية والعالمية، وتمكين الشراكات النوعية بين الشركات المحلية العاملة في القطاع ونظيراتها من الشركات العالمية المختصة في الصناعات الدفاعية والأمنية.

اقرأ أيضا:

«الصناعات العسكرية» تستعرض فرص التعاون مع مستثمرين كوريين