«الأرصاد» توضح تفاصيل حالة مطرية قد تؤدي لجريان السيول تستمر 5 أيام

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن تفاصيل الحالة المطرية المتوقعة بدءًا من غدٍ الجمعة وحتى يوم الثلاثاء القادم، على 10 مناطق بالمملكة.

وأوضح المركز –عبر تويتر- أنه متوقع أن يبدأ تأثير الحالة المطرية من مساء يوم الجمعة إلى يوم الأحد بأمطار من متوسطة إلى غزيرة تؤدي الى جريان السيول، وتصحب بزخات من البرد ورياح هابطة (قد تصل سرعتها إلى 55كم/س) وتؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار على الأجزاء الساحلية لمنطقتي تبوك (حقل، شرما، ضباء، املج، الوجه) والمدينة المنورة (ينبع، العيص).

وأشار إلى ان تأثير الحالة المطرية يمتد يومي السبت والأحد على أجزاء من مناطق: تبوك (تبوك، تيماء) والمدينة المنورة (وادي الفرع، العلا، المدينة المنورة، المهد)، ومنطقة مكة المكرمة (رابغ، جدة، خليص، الكامل)، ومن ثم (مكة المكرمة، الطائف، الليث، أضم). وكذلك منطقة الباحة) الباحة، بلجرشي، المندق، الحجرة، قلوة، المخواه، العقيق).

كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار متوسطة في مجملها من يوم السبت إلى الثلاثاء على مناطق: حائل (حائل، بقعاء، الغزالة ومعظم محافظات المنطقة)، الحدود الشمالية (طريف، عرعر، رفحاء)، والجوف (القريات، طبرجل، سكاكا، دومة الجندل).

وأوضحت الأرصاد أنه لا يستبعد أن يمتد تأثير الحالة المطرية من يوم الأحد إلى الثلاثاء، وتكون خفيفة الى متوسطة، على مناطق: القصيم (بريدة عنيزة، الرس، البكيرية ومعظم محافظات المنطقة)، والشرقية (حفر الباطن، الخفجي)، وشمال منطقة الرياض (شقراء، المجمعة، الزلفي، الغاط)

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