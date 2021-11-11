الصحة: تسجيل 43 إصابة و51 حالة تعاف من كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 549103 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 51 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 538100 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8809 حالة.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة، فقد ارتفع عدد جرعات اللقاح إلى ( 46466281) جرعة، عبر اكثر من 587 مركزا بجميع المناطق.

كانت وزارة الصحة، أكدت يوم الأحد الماضي، أهمية تلقي الجرعة التنشيطية من اللقاح لمن مضى على جرعته الثانية 6 أشهر، وذلك للوقاية من الفيروس.

فيما أعلن وزير الصحة، فهد الجلاجل، في وقت سابق، وصول المملكة إلى نسبة 70 بالمائة من التحصين بجرعتين من لقاح كورونا، مؤكدا أهمية التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية الملائمة لهذه المرحلة وعدم التهاون في تطبيقها.

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