«أمن الطرق» تنبه قادة المركبات من رياح وأمطار على 5 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهًا لقادة المركبات من حالة جوية خلال الساعات القادمة تشمل خمسة مناطق، هي الرياض والشرقية والباحة وجازان وعسير.

وأوضحت قوات أمن الطرق –عبر تويتر- أن الحالة الجوية على منطقة الرياض تشمل «الخرج- الدوادمي- الزلفي- الرياض- القويعية- المجمعة- رماح- شقراء»، وتتضمن نشاطًا في الرياح السطحية وأتربة مثارة يُصاحب ذلك تدنّ في مدى الرؤية، مطالبة بأخذ الحيطة أثناء القيادة.

وأشارت إلى أن الحالة الجوية على المنطقة الشرقية تشمل «الخفجي- القيصومة- النعيرية- حفر الباطن- قرية العليا» وتتضمن نشاطًا في الرياح السطحية وأتربة مثارة يُصاحب ذلك تدنّ في مدى الرؤية الأفقية.

وأضافت أن الحالة الجوية بالباحة تشمل «الباحة- القرى -المندق- بلجرشي- بني حسن- فرعة -غامد - الزناد» وتتضمن أمطار متوسطة إلى غزيرة يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

كما أن الحالة الجوية على منطقة جازان تشمل «الحرث -الدائر - الريث - العارضة- العيدابي- فيفا- هروب» وتتضمن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية ما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

أما الحالة الجوية على منطقة عسير فتشمل «النماص - بلقرن تنومة» وتتضمن أمطار متوسطة إلى غزيرة يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية مما يحدّ من مدى الرؤية الأفقية.

اقرأ أيضا:

تنبيهات الأرصاد: 6 مناطق تتأثر بالرياح والسحب الرعدية.. الخميس