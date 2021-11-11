صدور الموافقة السامية على منح الجنسية السعودية لعدد من أصحاب الكفاءات والخبرات

الرياض - محمد عبدالله - صدرت الموافقة السامية الكريمة، اليوم الخميس، على منح الجنسية السعودية لعددٍ من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة.

ويأتي ذلك، على ضوء الأمر الملكي بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة.

وكذلك، تماشيًا مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المميزين والمبدعين.

وجاء قرار الموافقة السامية كجزء من خطط الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لتوجيه الاقتصاد بعيدًا عن اعتماده على النفط.

وكانت المملكة قد أصدرت الشهر الماضي الدفعة الأولى من تأشيرات الإقامة "المميزة" للمستثمرين أو الأطباء أو المهندسين أو الممولين الذين يرغبون في العيش في المملكة.

ويمنح برنامج تأشيرات الإقامة "المميزة" للمواطنين الأجانب وعائلاتهم تأشيرات وامتيازات طويلة الأجل لم تكن متاحة في السابق لغير السعوديين.

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