هل وضع الجوال في الجيب يؤثر على نبضات القلب؟.. الدكتور النمر يجيب

الرياض - محمد عبدالله - قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، د. خالد النمر، إن أجهزة الهواتف المحمولة لا تسبب الضرر لمن لديهم منظم لضربات القلب، كما أنَّ وضع الجوال في «الجيب» غير مؤثر على نبضات القلب.

وأوضح الدكتور النمر –عبر تويتر- أنَّ «الجوال لا يضر من لديهم منظم ضربات القلب، أو صاعق كهربائي، لأنَّ من اساسيات تصنيع تلك الأجهزة هو منع التداخل الكهرومغناطيسي مع الأجهزة الأخرى (EMI)».

وأضاف استشاري أمراض القلب، أنَّ وضع جهاز الجوال في «الجيب» لا يؤثر على نبضات القلب، لأنَّ مجاله الكهرومغناطيسي أقل من 3 وات، وهو يُصدر إشعاعًا غير «مؤّيِن» لذلك لا يضر الأنسجة البشرية، مشابهًا بذلك موجات الراديو (المذياع).

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