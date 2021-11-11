تعرّف على كيفية رفع الإقرارات الضريبية لضريبة السلع الانتقائية

الرياض - محمد عبدالله - دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك "زاتكا"، الجميع لضرورة التعرف على كيفية رفع الإقرارات الضريبية لضريبة السلع الانتقائية.

وشاركت الهيئة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية، إنفوجراف"، حثّت من خلاله على التعرف على آلية رفع الإقرارات الضريبية لضريبة السلع الانتقائية خطوة بخطوة من خلال الرحلات التعليمية التي تنظمها الهيئة وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا)

وأشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن هذه الرحلة التعليمية تأخذ المستفيد في جولة تعريفية يطّلع خلالها على :

- فيديو تعريفي

- التسجيل في نظام الهيئة

- السلع التي تطبق عليها الضريبة

- متطلبات ترخيص المستودعات

- من يخضع لضريبة السلع الانتقائية؟

- الإقرار الضريبي

ضريبة السلع الانتقائية

وأوضحت "زاتكا"، أن الضريبة الانتقائية هي ضريبة تفرض على السلع ذات الأضرار على الصحة العامة أو البيئة أو ‏السلع الكمالية بنسب متفاوتة، وهي المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته.‏

وبينّت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن ‏الخاضع للضريبة الانتقائية هو :

- المنتج

- المستورد

- الحائز على سلع انتقائية في وضع معلق ‏للضريبة

- الحائز على السلع الانتقائية في المرحلة الانتقالية

‏وأشارت الهيئة، إلى أن المنتجين في هذه المرحلة يقدم المنتج إقرار ضريبي كل شهرين للسنة المالية على ست فترات ‏ضريبية عن البضاعة المطروحة للاستهلاك من تاريخ الإنتاج وسداد الضريبة المستحقة على ذلك ‏خلال 15 يوماً من تقديم الإقرار.

وأضافت زاتكا، أن المستوردين في هذه المرحلة يقوموا بسداد الضريبة عن السلع الانتقائية لكل بيان ‏جمركي في مصلحة الجمارك وفي نهاية الفترة (شهرين) تقوم الهيئة بمراجعة صحة احتساب ‏الضريبة للبيانات الجمركية لهذه الفترة ومطالبة المستوردين بالفروقات أن وجدت.‏​

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