شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يبحث مع نظيريه في البحرين وقطر التعاون المشترك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" بباريس وزير التربية والتعليم بالبحرين الدكتور ماجد بن علي النعيمي، ووزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة قطر بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وذلك ضمن مشاركة وفد المملكة في اجتماعات المؤتمر العام لليونسكو برئاسة صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.

وتناول مع الوزيرين البحريني والقطري النموذج السعودي في مجال التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، وريادته عالمياً، وإمكانية الاستفادة منه، إلى جانب التعرّف على تجربة المملكة في تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما شهد اللقاء استعراض تجارب البحرين ودولة قطر في مجال التعليم أثناء جائحة كورونا، والتجربة القطرية في افتتاح فروع للجامعات الأجنبية داخل الدولة.