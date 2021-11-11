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الدمام - شريف احمد - إنهاء مشاكل سوق الحب بمواقف متعددة الأدوار وأسواق موسمية

حسم المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية المشاكل التي كان يعاني منها قرابة 150 مستثمرا من أصحاب المحال التجارية في سوق الحب، حيث ستتم إزالة المواقع التي تقع تحت ملكية أمانة المنطقة الشرقية لترفع مساحة السوق ويتم العمل على ذلك قريباً بعد الانتهاء من المتعلقات الخاصة بهذه المواقع من البنى التحتيّه، كما سيتم إنشاء مواقف متعددة الأدوار وبلازا وأسواق موسمية.

وحضر الاجتماع رئيس المجلس عبد الهادي الشمري وعدد من ممثلي القطاعات .