محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، اليوم الخميس، إن وزارة الكهرباء السورية وتجمع شركات إماراتية وقعا اتفاقية تعاون لإنشاء محطة توليد كهرضوئية. يتبع..

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الكهرباء السورية وتجمع شركات إماراتية يوقعان اتفاقية تعاون لإنشاء محطة توليد كهرضوئية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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