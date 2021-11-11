5.18 مليون دينار صافي ربح «الوطنية القابضة» خلال 9 أشهر

محمد بن مسعود - الدمام - حققت شركة البحرين الوطنية القابضة خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2021 صافي ربح عائد للمساهمين قدره 2.04 مليون دينار بحريني بالمقارنة مع 1.48 مليون دينار بحريني خلال الربع الثالث من العام السابق وذلك بزيادة قدرها 38%.

كما ارتفعت ربحية السهم خلال الربع الثالث إلى 18.1 فلساً بالمقارنة مع 13.1 فلسا في الربع الثالث من العام السابق.

وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد للمساهمين 2.07 مليون دينار بحريني للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2021 مقارنة بـ2.63 مليون دينار بحريني خلال الفترة السابقة من العام الماضي، وذلك بإنخفاض قدره 21%.

أما على صعيد النتائج المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021 فقد حققت المجموعة صافي ربح عائد إلى مساهمي الشركة قدره 5.18 مليون دينار بحريني مقابل 3.89 مليون دينار بحريني في الفترة السابقة من العام الماضي وذلك بإرتفاع قدره 33٪.

وارتفعت ربحية السهم إلى 46 فلساً مقارنة بـ 34.5 فلساً لفترة التسعة أشهر من عام 2020.

كما بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي الشركة 5.84 مليون دينار بحريني لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021 مقابل 3.53 مليون دينار بحريني خلال الفترة السابقة من العام الماضي أي بإرتفاع قدره 65٪.

ويُعزى الإرتفاع في صافي الربح لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021 بالمقارنة مع التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020 إلى تحسن نتائج الاكتتاب المدعومة بإيرادات استثمارية قوية بالإضافة إلى إرتفاع حصة المجموعة من أرباح الشركات الزميلة.

كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين (بعد استثناء حقوق الأقلية) لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021 بنسبة 6٪ ليصل إلى 60.54 مليون دينار بحريني بالمقارنة مع 57.25 مليون دينار بحريني في نهاية العام الماضي. أما مجموع الموجودات فقد بلغت 117.81 مليون دينار بحريني بالمقارنة مع 110.47 مليون دينار بحريني بنهاية العام السابق، أي بارتفاع قدره 7٪.

وارتفع إجمالي أقساط التأمين بنسبة 7% إلى 9.52 مليون دينار بحرني للربع الثالث من عام 2021، بالمقارنة مع 8.93 مليون دينار بحريني في الربع الثالث من عام 2020. كما حققت المجموعة صافي أقساط مكتسبة في الربع الثالث بلغ 4.53 مليون دينار بحريني مقارنة بـ4.06 مليون دينار بحريني في الربع الثالث من العام الماضي،أي بإرتفاع قدره 12٪. وسجلت المجموعة أرباح اكتتاب بلغت 1.51 مليون دينار بحريني خلال الربع الثالث، بالمقارنة مع 1.14 مليون دينار بحريني في الربع الثالث من العام السابق، أي بزيادة قدرها 33%. كما ارتفع صافي إيراد الإستثمارات بعد احتساب خسائر انخفاض القيمة بنسبة 32٪ إلى 726 ألف دينار بحريني خلال الربع الثالث مقارنة بـ 551 ألف دينار بحريني في الربع الثالث من العام السابق. وارتفعت حصة المجموعة من أرباح الإستثمارات المحتسبة بطريقة حقوق الملكية للربع الثالث بنسبة 40٪ لتصل إلى 372 ألف دينار بحريني، بالمقارنة مع 266 ألف دينار في الفترة المماثلة من العام السابق.