5.18 مليون دينار صافي ربح «الوطنية القابضة» خلال 9 أشهر

محمد بن مسعود - الدمام - حققت شركة البحرين الوطنية القابضة خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2021 صافي ربح عائد للمساهمين قدره 2.04 مليون دينار بحريني بالمقارنة مع 1.48 مليون دينار بحريني خلال الربع الثالث من العام السابق وذلك بزيادة قدرها 38%.
كما ارتفعت ربحية السهم خلال الربع الثالث إلى 18.1 فلساً بالمقارنة مع 13.1 فلسا في الربع الثالث من العام السابق.
وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد للمساهمين 2.07 مليون دينار بحريني للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2021 مقارنة بـ2.63 مليون دينار بحريني خلال الفترة السابقة من العام الماضي، وذلك بإنخفاض قدره 21%.
أما على صعيد النتائج المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021 فقد حققت المجموعة صافي ربح عائد إلى مساهمي الشركة قدره 5.18 مليون دينار بحريني مقابل 3.89 مليون دينار بحريني في الفترة السابقة من العام الماضي وذلك بإرتفاع قدره 33٪.
وارتفعت ربحية السهم إلى 46 فلساً مقارنة بـ 34.5 فلساً لفترة التسعة أشهر من عام 2020.
كما بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي الشركة 5.84 مليون دينار بحريني لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021 مقابل 3.53 مليون دينار بحريني خلال الفترة السابقة من العام الماضي أي بإرتفاع قدره 65٪.
ويُعزى الإرتفاع في صافي الربح لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021 بالمقارنة مع التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020 إلى تحسن نتائج الاكتتاب المدعومة بإيرادات استثمارية قوية بالإضافة إلى إرتفاع حصة المجموعة من أرباح الشركات الزميلة.
كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين (بعد استثناء حقوق الأقلية) لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021 بنسبة 6٪ ليصل إلى 60.54 مليون دينار بحريني بالمقارنة مع 57.25 مليون دينار بحريني في نهاية العام الماضي. أما مجموع الموجودات فقد بلغت 117.81 مليون دينار بحريني بالمقارنة مع 110.47 مليون دينار بحريني بنهاية العام السابق، أي بارتفاع قدره 7٪.
وارتفع إجمالي أقساط التأمين بنسبة 7% إلى 9.52 مليون دينار بحرني للربع الثالث من عام 2021، بالمقارنة مع 8.93 مليون دينار بحريني في الربع الثالث من عام 2020. كما حققت المجموعة صافي أقساط مكتسبة في الربع الثالث بلغ 4.53 مليون دينار بحريني مقارنة بـ4.06 مليون دينار بحريني في الربع الثالث من العام الماضي،أي بإرتفاع قدره 12٪. وسجلت المجموعة أرباح اكتتاب بلغت 1.51 مليون دينار بحريني خلال الربع الثالث، بالمقارنة مع 1.14 مليون دينار بحريني في الربع الثالث من العام السابق، أي بزيادة قدرها 33%. كما ارتفع صافي إيراد الإستثمارات بعد احتساب خسائر انخفاض القيمة بنسبة 32٪ إلى 726 ألف دينار بحريني خلال الربع الثالث مقارنة بـ 551 ألف دينار بحريني في الربع الثالث من العام السابق. وارتفعت حصة المجموعة من أرباح الإستثمارات المحتسبة بطريقة حقوق الملكية للربع الثالث بنسبة 40٪ لتصل إلى 372 ألف دينار بحريني، بالمقارنة مع 266 ألف دينار في الفترة المماثلة من العام السابق.
بعد احتساب خسائر انخفاض القيمة بنسبة 23٪ إلى 2.20 مليون دينار بحريني بالمقارنة مع 1.79 مليون دينار بحريني في الفترة المماثلة من العام السابق. كما ارتفعت حصة المجموعة من أرباح الإستثمارات المحتسبة بطريقة حقوق الملكية بنسبة 113٪ لتصل إلى 1.11 مليون دينار بحريني، بالمقارنة مع 519 ألف دينار في الفترة المماثلة من العام السابق.
وعلّق رئيس مجلس الإدارة فاروق المؤيد الذي ترأس الإجتماع قائلاً:» شهدنا مرحلة أخرى ممتازة ساهمت فيها كل قطاعات الأعمال الرئيسية في نمو الربحية. ومع استمرار تعافي الإقتصاد من الوباء، شهدنا تحسناً في الأعمال التجارية، في حين ظلت مطالبات التأمين تحت السيطرة الجيدة. كما تحسنت ربحية شركاتنا الزميلة بشكل أكبر، وهذا يعكس الإنتعاش على نطاق أوسع، في حين استمرت أسواق الإستثمار في دعمها، على الرغم من المخاوف المتعلقة بالتضخم.»
وعلق الرئيس التنفيذي للمجموعة سمير الوزان قائلاً:» ساهمت أعمال الإكتتاب والإستثمار في تحقيق نتائج ممتازة حتى الآن لهذا العام. وظلت مطالبات التأمين تخضع لرقابة جيدة على الرغم من استئناف الأنشطة الإعتيادية. وشهدت هذه الفترة الإنتهاء من تحديث نظام تكنولوجيا المعلومات الأساسي والذي يضع الأساس لجهودنا نحو الرقمنة. ونحن نتطلع إلى إستغلال كل فرصة لتعزيز خدماتنا بما يتماشى مع احتياجات العملاء والتي تستمر في التطور سريعاً. كما سنواصل في دعم أهداف مملكة البحرين ودول الخليج للوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2060، من خلال تقديم منتجات مستدامة و تغطية تأمين مبتكرة للسيارات الكهربائية الذي أطلقته شركتنا التابعة bni في وقت سابق من هذا الشهر. وسنواصل الإستثمار بقوة في بنيتنا التحتية في مجال تكنولوجيا المعلومات وفي رأس المال البشري لنضع أنفسنا بقوة في المستقبل».
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