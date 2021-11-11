توقيف 15 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- واس:

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 15 مخالفًا لنظام البيئة، منهم 10 مواطنين و5 مقيمين من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي 166 رأسًا من الإبل و365 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مبينًا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل هي غرامة تصل إلى 500 ريال لكل رأس، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

ودعا الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.