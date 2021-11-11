محمد بن مسعود - الدمام - تطورات عسكرية متسارعة في مارب.. والمعارك تمتد إلى 3 مناطق وقتلى بالعشرات في الصحراء
لقي عشرات الحوثيين مصرعهم وجرح آخرون في معارك عنيفة على امتداد الأطراف الجنوبية الغربية لمحافظة مأرب.
وقالت المصادر إن معارك عنيفة بين الجيش الوطني والمليشيات الحوثية شهدتها صحراء حريب وأطراف مديرية الجوبة وجبهة أم ريش.
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وأكدت المصادر أن المعارك أسفرت عن مقتل أكثر من 30 حوثيًا، فيما قتل وأصيب نحو 15 من قوات الجيش ورجال القبائل، خلال الساعات الماضية.
إلى ذلك أحبطت قوات الجيش والمقاومة، هجمات حوثية في جبهتي صرواح والكسارة.
يأتي ذلك في تزامنًا مع معارك عنيفة ومتواصلة، في مختلف جبهات محافظة مارب، في ظل استماتة حوثية لإحداث اختراق والزحف نحو المدينة.
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