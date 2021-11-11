محمية الملك عبد العزيز الملكية تشارك في حملة “لنجعلها خضراء”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- واس:

شاركت محمية الملك عبدالعزيز الملكية في حملة “لنجعلها خضراء” التي أطلقها المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، عبر زراعة مئات الشتلات من أنواع النباتات المختلفة في روضة الخفس الجنوبية اليوم، بحضور ومشاركة الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية المهندس ماهر القثمي، ورؤساء المراكز الإدارية داخل المحمية، وقيادات من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وقيادات القوات الخاصة للأمن البيئي في المحمية.

وتأتي هذه المشاركة انطلاقًا من دور المحمية المحوري في الحفاظ على البيئة، واستعادة الغطاء النباتي وتنميته، وحماية الحياة الفطرية وضمان استدامتها، تحقيقًا لتطلعات رؤية المملكة 2030م، ومستهدفات مبادرة “السعودية الخضراء”، كما تتكامل الحملة مع مشروع المحمية الرامي إلى زراعة مليون شتلة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

يشار إلى أن المحمية تسعى من خلال مشاركتها إلى تعزيز إسهام المجتمع المحلي عبر دعوته للمشاركة وتبني سلوكيات وأنماط حياة معززة للاستدامة البيئية.

وتهدف حملة “لنجعلها خضراء” التي أطلقها المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في عام (2020م) إلى تنمية مواقع الغطاء النباتي، وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، واستعادة التنوع النباتي في مختلف مناطق المملكة، واستكمال زراعة 10 ملايين شجرة في أكثر من 1200 موقع بمختلف مناطق المملكة خلال ستة أشهر، بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المحلي، ومن المقرر أن تستمر الحملة حتى نهاية أبريل المقبل