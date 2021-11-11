السعودية | خلال استقباله مدير مرور المنطقة.. أمير القصيم يطلع على أعمال مدرسة القيادة الجديدة

المناطق ـ القصيم:

اطلع الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، على أعمال مدرسة القيادة الجديدة للرجال والنساء ومركز تقدير أضرار المركبات التابع لهيئة المقيمين.

جاء ذلك خلال استقبال أمير القصيم بمكتبه، مدير مرور منطقة القصيم العميد صالح العواجي بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان و الوكيل للشؤون الأمنية بإمارة القصيم الدكتور نايف المرواني.

واستمع أمير القصيم خلال الاستقبال إلى شرح موجز من مدير مرور المنطقة، عن أعمال مدرسة القيادة للرجال والنساء والتي تم افتتاحها مؤخراً بالإضافة إلى مركز تقدير أضرار المركبات التابع لهيئة المقيمين، حيث بيّن أن إفتتاح مدرسة القيادة يأتي في إطار تسهيل إجراءات الحصول على رخص القيادة بأقرب وقت ممكن، واستقبال الراغبين في المتدربين والمتدربات لتعليم قيادة السيارات، كما أشار العواجي، بأنه تم تشغيل مركز تقدير أضرار المركبات بمدينة بريدة بالتعاون الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) والجهات المعنية الأخرى لتقديم الخدمة لمختلف فئات المركبات وتطوير إجراءات العمل في تقدير أضرار المركبات من خلال الربط مع جميع الجهات ذات العلاقة بنظام إلكتروني شامل يسهم في اختصار وتسهيل إجراءات ما بعد الحادث.

وأشاد بالجهود المبذولة لخدمة المستفيدين من هذه الخدمات المرورية التي تساهم في اختصار الوقت والجهد والتسهيل عليهم في الحصول على رخص القيادة ، كما أكد سموه على أهمية تعزيز الجهود بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من خلال حفظ حقوق وتقدير أضرار المركبات بمهنية عالية وإحترافية وفنية معتمدة، وفق أسس ومعايير عالية ونظم إلكترونية دقيقة.