شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 9 منشآت مخالفة للاحترازات في جدة والان نبدء بالتفاصيل

.

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها يوم أمس (3582) جولة رقابية مع الجهات المعنية وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، والتي أسفرت عن إغلاق (9) من المنشآت المخالفة

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة الأستاذ محمد بن عبيد البقمي بأن تكثيف الجهود الرقابية شمل نطاق 19بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، حيث رصدت الفرق الميدانية خلالها (11) مخالفة، تنوعت ما بين عدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، أو في الالتزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.