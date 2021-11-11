بعد التعادل مع أستراليا.. وزير الرياضة للمنتخب: “ما قصرتوا.. صدارتنا مستمرة”

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق

علق الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، على نتيجة مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الأسترالي، وذلك عقب انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين في تصفيات كأس العالم 2022.

ووجه وزير الرياضة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رسالة شكر إلى المنتخب قائلًا: “ما قصرتوا يا شباب، صدارتنا مستمرة وفالنا التوفيق في طريقنا للمونديال”.

وارتفع رصيد المنتخب إلى النقطة 13 عن ليعزز صدارته للمجموعة الثانية، والحفاظ على مستوى الفارق إلى 3 نقاط كاملة، ويليه منتخب أستراليا بـ10 نقاط، ثم عمان واليابان بـ6 نقاط لكل منهما، ثم الصين بـ3 نقاط وتذيل فيتنام المجموعة بدون رصيد (لعبوا مباراة أقل).

ويعد المنتخب السعودي، هو الوحيد في المجموعة الذي حقق العلامة الكاملة من مبارياته السابقة، قبل مباراة أستراليا، إذ تضم المجموعة بجانب الأخضر: فيتنام وعمان واليابان والصين وأستراليا