“الملك سلمان للإغاثة” يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في “حجة وصعدة”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- واس:
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة.
وجرى خلال شهر أكتوبر 2021م ضخّ 4.056.518 لترًا من المياه الصالحة للشرب، وضخّ 12.059.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 426 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، و توزيع 110 حقائب نظافة شخصية، وتوزيع 170 حقيبة لنظافة الحمامات، وتنفيذ 12 حملة للرش الضبابي.
كما ضُخ في محافظة صعدة 450.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 180.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 28.742 فردًا.
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