أمانة عسير ترفع أكثر من 69 ألف طن من النفايات خلال 4 أشهر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- واس: رفعت أمانة منطقة عسير خلال الأشهر الأربعة الماضية, 69,160 طنا من النفايات البلدية الصلبة التي تنوعت ما بين نفايات منزلية وتجارية وزراعية ومخلفات بناء وهدم. وأوضحت الأمانة أن أعمال النظافة تأتي ضمن مبادرة إزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، والجدولة المستمرة للبرامج التي تقوم بها الأمانة لرفع مستوى الخدمات في الأحياء السكنية بمدينة أبها وتعزيز الوعي المجتمعي للمحافظة على البيئة.

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