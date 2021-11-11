محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- واس: نظّمت مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة نجران اليوم، معرضًا للفن التشكيلي للتوعية بأضرار المخدرات، وذلك بمطار نجران الإقليمي. وأوضح مدير مديرية مكافحة المخدرات بنجران العميد محمد بن عبدالله القرني، أن المعرض اشتمل على مجموعة من اللوحات الفنية تحمل رسائل ومضامين توعوية لخطورة تعاطي المخدرات، إلى جانب إبراز الجهود النوعية التي تبذلها الدولة لمحاربة المخدرات، نظرًا لأهمية الفن التشكيلي في النواحي التوعوية والنفسية للمساعدة على الإقلاع عن المخدرات، وإيضاح أثرها على المجتمعات والأوطان.

كانت هذه تفاصيل خبر مكافحة المخدرات بنجران تنظّم معرضًا للفن التشكيلي للتوعية بأضرار المخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.