محمد بن مسعود - الدمام - اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نجم المنتخب السعودي سالم الدوسري، كأفضل لاعب في مواجهة الأخضر السعودي ونظيره الأسترالي، والتي آقيمت اليوم الخميس بأستراليا، وانتهت بالتعادل السلبي، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، للجولة الخامسة (المجموعة الثانية). وبتلك النتيجة حافظ المنتخب السعودي على صدارة المجموعة بـ13 نقطة، وحل أسترااليا ثانياً برصيد 10 نقاط. 11 نوفمبر 2021 – 6 ربيع الآخر 1443 02:52 PM الاتحاد الآسيوي: لاعب المنتخب السعودي “سالم الدوسري” الأفضل في لقاء “الأخضر” وأستراليا الاتحاد الآسيوي: لاعب المنتخب السعودي “سالم الدوسري” الأفضل في لقاء “الأخضر” وأستراليا اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نجم المنتخب السعودي سالم الدوسري، كأفضل لاعب في مواجهة الأخضر السعودي ونظيره الأسترالي، والتي آقيمت اليوم الخميس بأستراليا، وانتهت بالتعادل السلبي، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، للجولة الخامسة (المجموعة الثانية). وبتلك النتيجة حافظ المنتخب السعودي على صدارة المجموعة بـ13 نقطة، وحل أسترااليا ثانياً برصيد 10 نقاط. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

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